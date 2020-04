Merkel oppmodar tyskarar til å gå med maske

utenriks

– Det er tilrådd at masker blir brukt på offentleg transport og medan ein handlar, seier Merkel etter eit møte med leiarane for dei 16 delstatane i landet.

Ho opplyser samtidig at det no skal takast steg for gradvis å gjenopne landet.

Butikkar opp til ein viss storleik skal få lov til å gjenopne så lenge dei har ein plan for hygienetiltak, opplyser Merkel. Tyske skular skal likevel vere stengde fram til 4. mai.

Nyheitsbyrået DPA melde tidlegare onsdag at regjeringa ville komme med ei slik oppfordring, men at det ikkje skulle vere snakk om å innføre eit generelt maskepåbod for personar på offentlege stader.

Samtidig skal større offentlege samkommer, inkludert idrettsarrangement, vere forbode fram til 31. august.

Merkel og medlemmer av regjeringa hennar sat i møte og videokonferanse med ekspertar og ministrar frå delstatane i landet onsdag. Det vil vere opp til delstatane korleis tiltaka dei blir samde om skal gjennomførast.

(©NPK)