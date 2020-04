Sjakalar har rykt inn i Tel Aviv

utenriks

Ein og annan joggar tek seg framleis nokre rundar i den store parken, som ligg i utkanten av den israelske storbyen. Lyden av leikande barn har likevel stilna, og få slikkar sol eller dreg på utflukt i den grøne oasen.

Israel har til liks med dei fleste andre land innført strenge restriksjonar for å hindre spreiing av koronaviruset og ber innbyggarane om å halde seg heime. Hayarkon-parken er derfor overteken av andre.

Når sola går ned og mørket kjem, rykker flokkar av sjakalar inn, jagar etter kvarandre, leikar i graset, leitar etter mat og uler mot månen.

Matrestar

Vanlegvis held sjakalane til i utkanten av parken, der dei lever godt av matrestar frå søppelkassene. No er søppelkassene nesten tomme, og sjakalane rykker inn.

Leiaren for veterinærstyresmakta i Tel Aviv, Zvi Galin, anslår at det er rundt 100 sjakalar i parken. Tidlegare skjulte dei sky dyra seg godt, men no er dei å sjå på plenar og opne område der dei desperat leitar etter mat.

Enkelte har byrja å legge ut mat til dyra, som ikkje nøler med å kaste seg over det dei får.

Kan bli aggressive

Galin åtvarar likevel mot å venje dyra til menneske og seier at sjakalane fort kan bli aggressive, dersom dei ikkje lenger får mat.

Koronapandemien har òg fått dyr til å rykke inn i andre israelske byar, blant dei Haifa der det den siste tida er sett villsvin i gatene. I feriebyen Eilat har ville steinbukkar innteke dei folketomme fortaua.

Halvparten av befolkninga i verda sit no i heimekarantene eller har fått portforbod, og i land etter land har dyr rykt inn i folketomme gater.

Bjørn og puma

I Barcelona i Spania dukka det plutseleg opp ein bjørn, medan det i Chiles hovudstad Santiago vart observert ein puma.

Sikahjortar snuser rundt på folketomme metrostasjonar i Nara i Japan, og kronhjortar har innteke Dehradun nord i India.

Ville kalkunar har funne vegen til Oakland i California, prærieulvar luskar gatelangs i San Francisco og stadig fleire aper rykker inn i thailandske byar som Lopburi.

Trafikkstøy er i mange byar bytte ut med fuglekvitter, og i Venezuelas kanalar har det dukka opp delfinar i det stadig reinare vatnet.

(©NPK)