Det samla talet på koronadødsfall er no 18.579, opplyser spanske helsestyresmakter onsdag.

Derimot er det ein auke i talet på nye smittetilfelle siste døgn etter fleire dagar med nedgang. No er det registrert over 177.000 smittetilfelle, opp over 5.000 frå tysdag.

