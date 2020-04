E24: Britiske Norwegian-tilsette får ikkje lønn i april

utenriks

Det melder E24, som har fått innsyn i brevet der dei tilsette blir varsla av fagforeiningane BALPA og United om at dei ikkje får lønna si.

– Ja, det stemmer at det har vorte sendt ut varsel om mogleg forseinka lønnsutbetaling til pilotar i Storbritannia, fram til lønnsordninga til styresmaktene blir sett i verk. Vi har samtidig hatt god og løpande dialog med fagforeininga om dette, skriv informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i ein e-post til NTB torsdag morgon.

OSM er det norske bemannings- og utdanningskonsernet som Espen Høiby driv. Dei syter for mykje av mannskapa i Norwegian.

Ifølgje brevet fagforeiningane har sendt til dei tilsette, skal OSM nyleg ha invitert representantar for fagforeiningane til telefonmøte.

– Målet med samtalen var for å informere oss om at Norwegian har informert OSM om at dei ikkje vil vere i ein posisjon til å betale aprillønna, og at OSM heller ikkje har tilstrekkelege midlar for å dekkje lønna, skriv BALPA til medlemmene sine i brevet.

(©NPK)