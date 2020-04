Ekstramøte i EU-parlamentet om korona

utenriks

EU-president Charles Michel og leiaren av kommisjonen Ursula von der Leyen deltek òg på møtet i Brussel.

I eit utkast til resolusjon blir det teke til orde for betre vern av EU-borgarar under krisa, EU-bistand for å støtte helsevesenet i medlemslanda og ein samordna strategi for å fase ut dei strenge restriksjonane som er innførte mange stader.

Forslaget inneheld òg kritikk av Polen og Ungarns framferd under krisa. Særleg sistnemnde har allereie fått kraftig kritikk for å ha gitt statsminister Viktor Orbán svært vide fullmakter på ubestemt tid.

Parlamentet har i utgangspunktet sett verksemda si på vent under koronautbrotet, og mange vil delta på møtet denne veka via ei videoløysing. Avstemmingar skjer på e-post, og resultatet vil bli kunngjort av presidenten i parlamentet David Sassoli fredag.

