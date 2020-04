utenriks

Kunngjeringa kom etter eit møte med ekspertar torsdag. Der sa finansminister Yasutoshi Nishimura at delvis unntakstilstand ikkje fungerte effektivt mot smittespreiinga, fordi folk kunne reise fritt inn og ut av områda det gjaldt.

Medan Abe etter kvart har oppmoda alle japanarar til å halde seg heime, var tiltak som stenging av forretningar avgrensa til Tokyo og seks andre regionar.

Statsministeren har fått kritikk for å gjere for lite og for å vere seint ute med tiltak.

(©NPK)