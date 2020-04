Leiaren for EUs forskingsråd gjekk av i protest mot koronahandtering

utenriks

ERC er den øvste vitskaplege organisasjonen i unionen. Ferrari vart leiar 1. januar, men 8. april gjekk han av med umiddelbar verknad, opplyste ei talskvinne for EU-kommisjonen.

Ferrari har retta flengande kritikk mot EUs respons på koronautbrotet. Han meiner at samarbeidet mellom dei ulike EU-institusjonane er altfor dårleg, og har uttrykt stor skuffelse over dei mange institusjonelle og politiske hindringane som har gjort det vanskeleg å etablere ein vitskapleg basert plan for å kjempe mot koronautbrotet.

ERC slo knallhardt tilbake i ei lengre fråsegn der dei la fram sin versjon av saka og mellom anna skulda Ferrari for å ikkje seie heile sanninga og for ikkje å ha vist tilstrekkeleg engasjement i jobben.

Nyheita vart først kjend i Financial Times, som har publisert eit innlegg frå Ferrari der han grunngir avgangen sin.

– Eg har sett nok av både styringa av forskinga og den politiske verksemda i EU. Eg har mista trua på sjølve systemet, skriv italienske Ferrari, som er ekspert på nanoteknologi.

