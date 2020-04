utenriks

Tryggingsstyrkar frå politiet og hæren er utplassert for å sørge for at folk etterlever tiltaka som er innførte. Det har ført til samanstøytar med dødeleg utfall fleire stader.

I ein rapport onsdag seier menneskerettskommisjonen at det er avdekt «åtte hendingar med utanomrettslege drap, noko som har ført til 18 dødsfall».

Til samanlikning har landa meldt om tolv dødsfall blant 407 registrerte smitta så langt.

(©NPK)