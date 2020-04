Nye skogbrannar ved Tsjernobyl

utenriks

Tre nye brannar har oppstått i den radioaktive eksklusjonssona rundt det øydelagde atomkraftverket i Tsjernobyl. Ifølgje ei kunngjering frå ukrainske nød- og beredskapsstyresmakter torsdag er brannane små og utgjer ingen fare for menneske.

Dei første brannane oppstod for halvanna veke sidan innanfor den 2.600 kvadratkilometer store eksklusjonssona. Tysdag denne veka opplyste styresmaktene at brannane var under kontroll.

Eksklusjonssona vart etablert etter katastrofen i 1986. Området er stort sett utan busetnad, men om lag 200 menneske har halde fram å bu innanfor sona trass i ordre om å forlate ho.

(©NPK)