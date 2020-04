utenriks

Statsministervikar Dominic Raab møtte torsdag ekspertar og ministrar for å legge planar for vegen vidare.

På førehand har regjeringa sagt at med nesten 13.000 døde og fleire dødsfall i vente er tida førebels ikkje inne til å lette på tiltaka.

– Sjølv om talet på saker – og heldigvis òg talet på dødsfall – har flata ut, har dei ikkje byrja å falle enno. Dei er framleis for høge, og eg vil ikkje at all innsatsen skal vere forgjeves, seier helseminister Matt Hancock til BBC.

