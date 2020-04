Trump klar for gjenopning av USA etter å ha meldt at smittetoppen er nådd

utenriks

– Kampen held fram, men tala tyder på at vi har passert toppen når det gjeld nye smitta, sa Trump på den daglege pressekonferansen sin i Det kvite hus, med tilvising til at talet på nye smitta i New York og Detroit fell.

Trump la til at den oppmuntrande utviklinga har gjort at dei no er i god posisjon til å fullføre retningslinjene for gjenopninga i delstatane, og at han torsdag vil kunngjere korleis det skal skje.

– Vi kjem til å opne nokre delstatar mykje tidlegare enn andre. Og vi trur faktisk nokre delstatar kan opne før tidsfristen 1. mai, sa Trump.

Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, sa i eit intervju med CNN første påskedag at delar av landet gradvis kan lempe på restriksjonane, men åtvara samtidig mot å tru at gjenopninga blir som å skru på lysbrytaren igjen.

Trump har fleire gonger sagt at han vil starte opp næringslivet så raskt som mogleg. Måndag trua han med å tvinge delstatsguvernørane til å følgje direktiva hans, men vart møtt med kraftig kritikk.

Han modererte tysdag fråsegna ved å seie at han ikkje kom til presse nokre delstatar til å opne.

