USA meiner Kina kan ha utført atomprøvesprengingar

utenriks

Ifølgje rapporten, som først vart omtalt i The Wall Street Journal, har det vore auka aktivitet ved Kinas atomtestanlegg Lop Nur.

Kinas moglege førebuing til å drive Lop Nur-anlegget året rundt, underjordiske eksplosjonar, omfattande utgravingsaktivitetar og mangel på openheit rundt atomtestaktivitetane i landet er nokre av punkta som blir trekte fram som bekymringsfulle i rapporten.

Små sprengladningar

Innhaldet i rapporten kan setje forholdet mellom Kina og USA ytterlegare på prøve. Forholdet mellom landa er frå før svekt på grunn av handelskrig og skuldingar frå amerikansk hald om at koronapandemien kjem av Kinas dårlege handtering av virusutbrotet i Wuhan.

Det er visstnok snakk om svært små sprengladningar som er testa ved Lop Nur. Men rapporten inneheld ingen bevis for skuldingane om at det blir gjennomført atomprøvesprengingar ved anlegget.

Signal blokkert

Signal frå eit internasjonalt atomovervakingssenter har vorte blokkert i ein periode, noko som skaper bekymring, ifølgje amerikanske styresmakter. Dei meiner Kina har blokkert informasjonsflyten.

Organisasjonen for prøvestansavtalen frå 1996 (CTBT), som driv senteret, sørger for at land held forpliktingane sine i avtalen mellom anna ved å måle radioaktive utslepp og seismiske rørsler.

Dei seier at signal ikkje har vorte blokkert sidan august 2019 etter ein periode med avbrot som byrja i 2018. Avbrota kom av forhandlingar med kinesiske styresmakter om nærværet til organisasjonen, ifølgje ei talskvinne for CTBT.

Kinas nektar for skuldingane

I eit motsvar nektar for Kina skuldingane frå USA om at dei har testa atomvåpen i løyndom i strid med internasjonale forpliktingar.

Skuldingane er totalt grunnlause og ikkje verd å avkrefte, seier Zhao Lijian, talsperson for det kinesiske utanriksdepartementet.

– Kina har alltid overhalde dei internasjonale forpliktingane sine på ein ansvarleg måte, halde fast ved multilateralisme og aktivt gjennomført internasjonalt samarbeid, seier Zhao.

Han peika mellom anna på USAs eiga tilbaketrekking frå ein atomavtale og manglande destruksjon av kjemiske våpen. Zhao meiner derfor at amerikanske styresmakter ikkje er skikka til å dømme korleis Kina overheld forpliktingane sine.

(©NPK)