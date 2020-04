WHO-sjefen åtvarar mot forhasta oppheving av tiltak

utenriks

– Dersom det blir gjort for raskt, risikerer vi ein oppblussing som kan bli endå verre enn dagens situasjon, seier Tedros.

WHO-sjefen listar opp seks føresetnader for å lette på restriksjonar som er innførte for å bremse koronasmitte.

Viktigast av alt er det at helsestyresmaktene får oversikt over kvar alle dei som er smitta, har fått smitten frå.

Helsevesenet i dei enkelte landa må òg vere i stand til å spore opp, teste, isolere og behandle kvart einaste nye smittetilfelle, og dessutan til å kartlegge kven vedkommande har vore i kontakt med, og undersøkje om også dei er smitta.

Land som ønsker å lette på tiltaka, må òg først gjere alt for å redusere smitterisikoen på sjukehus og pleieheimar, seier Tedros.

Ein fjerde føresetnad er at det blir innført strenge smittevernreglar på arbeidsplassar, skular og andre stader der mange samlast, at det blir lagt til rette for at folk kan halde avstand til kvarandre, og at det blir innført andre tiltak i tråd med WHOs tilrådingar.

Land må òg handtere risikoen for at det kjem nye smittetilfelle utanfrå, ved å undersøkje reisande når dei kjem og setje dei som kjem frå hardt ramma land, i karantene.

Tedros understrekar òg viktigheita av folkeopplysning og dugnad, slik at alle kan gjere sitt for å hindre viruset i å spreie seg.

(©NPK)