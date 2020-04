utenriks

USA har flest døde, 35.481, følgd av Italia med 22.745, Spania med 19.478 og Frankrike med 17.920.

Lilleputtstaten San Marino har med sine 39 døde flest i forhold til folketalet, følgd av Andorra og Belgia.

Pandemien rammar likevel svært ulikt i dei enkelte landa og aller verst i storbyar.

Delstaten New York står for nesten halvparten av alle koronadødsfall i USA og har no 85 døde per 100.000 innbyggarar. Det er nesten 30 gonger fleire enn i Noreg, sett i forhold til innbyggartalet.

(©NPK)