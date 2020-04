utenriks

Det er bedøvingsmiddelet propofol som det svenske legemiddelverket vurderer som «kritisk viktig» for behandling av covid-19-pasientar.

Dei fryktar at det kan bli mangel på propofol, og dei ber i samband med dette veterinærar om å avgrense bruken av legemiddelet.

Helsevesenet undersøkt moglegheitene for å bruke eit propofol-preparat som er godkjent for dyr, og det svenske legemiddelverket har kunngjort at dette kan vere mogleg.

