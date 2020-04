Sverige trappar opp covid-19-testinga

utenriks

Folkhälsomyndigheten har allereie fått i oppdrag å utvikle ein strategi for å trappe opp testing av folk med covid-19-symptom.

Statsminister Stefan Löfven innleidde pressetreffet med å fastslå at landet står overfor ein alvorleg situasjon i eldreomsorga.

Han varsla at koronatestinga vil auke kraftig, før han gav ordet til sosialminister Lena Hallengren.

– Det handlar no om å 50.000-100.000 prøver per veke. Det er vanskeleg å gi ein nøyaktig prognose når vi kan vere oppe i desse tala, det vil ta fleire veker, sa Hallengren.

Direktør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten uttalte at Sveriges nye strategi er at politi, redningstenester og tilleggspersonell i samfunnskritiske oppgåver no skal testast for symptom på covid-19.

Sverige har registrert 12.540 smittetilfelle og 1.333 dødsfall knytte til koronasmitte.

(©NPK)