Talet på døde blir kraftig justert opp i Kina

Lokale styresmakter opplyser at talet er revidert og auka med 1.290 til 3.869 døde.

Årsaka er seine innrapporteringar frå helseinstitusjonar og at smitta døydde heime fordi sjukehusa var overfylte i den første fasen av utbrotet, ifølgje ei fråsegn.

– Forseinka, feilaktig og manglande rapportering fanst, seier ein representant for smittevernmyndigheitene i byen, ifølgje nyheitsbyrået Xinhua.

Påverkar nasjonale tal

Styresmaktene justerer òg opp talet på smitta, med 325 til 50.333 tilfelle i Wuhan. Byen har om lag 11 millionar innbyggjarar.

Sidan dei døde i Wuhan utgjer ein stor del av det samla talet på dødsfall i Kina, går òg dette talet kraftig opp. Det samla talet døde i Kina er no 4.632.

Oppjusteringa i Wuhan skal ha skjedd etter ei samanlikning av tal frå lokale smittevernmyndigheiter, sjukehus, sjukeheimar og gravferdsbyrå. Nyare testresultat er òg teke omsyn til.

Ulike rutinar

Kinesiske styresmakter har vorte skulda for å skjule omfanget av koronaepidemien i landet. USAs president Donald Trump har tidlegare gjort det klart at han ikkje stoler på dei offisielle tala frå Kina.

Samtidig blir koronatala også i andre land påverka av rutinane for registrering av smitta og døde. Ikkje minst blir tala påverka av kor mange menneske som blir testa for koronaviruset.

Medan det offisielle talet koronarelaterte dødsfall i Kina no er 4.632, er det tilsvarande talet i USA over 34.000. I Italia er det registrert over 22.000 dødsfall.

Medan pandemien framleis rasar i USA og Europa, var Kina hardt ramma tidlegare i år. Svært strenge tiltak og avgrensingar førte tilsynelatande til at kinesiske styresmakter fekk kontroll over situasjonen.

