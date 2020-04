Trump-regjeringa vil granske kvar viruset stammar frå

utenriks

Denne teorien er ikkje stadfesta, og kinesiske forskarar meiner utbrotet truleg byrja på ein marknad i byen Wuhan.

Så langt har dette vore den rådande forklaringa på korleis viruset byrja å spreie seg. Men Trump-regjeringa har i det siste gitt uttrykk for tvil.

– Vi høyrer denne historia meir og meir, sa president Donald Trump då han fekk spørsmål om lab-teorien på ein pressekonferanse onsdag.

Både Trump og utanriksministeren hans, Mike Pomepo, har sagt at USA har igangsett ei gransking for å avdekke kva som skjedde då utbrotet byrja.

– Finst ikkje grunnlag

Også Storbritannias utanriksminister Dominic Raab bad om ei gransking av årsakene til pandemien etter eit videomøte for G7-landa torsdag. USA hadde teke initiativ til møtet.

Ein talsmann for Kinas utanriksdepartement, Zhao Lijian, prøvde same dag å dempe spekulasjonane rundt lab-teorien.

– Mange anerkjende medisinske ekspertar har stadfesta at det ikkje finst vitskapleg grunnlag for påstandane om at viruset lak ut av eit laboratorium, sa Zhao.

Også han tok likevel til orde for meir forsking på opphavet til koronaviruset.

– Ikkje ein konspirasjonsteori

Etter at koronaepidemien byrja i Kina, har det dukka opp rekke ulike virus-teoriar og påstandar som mellom anna sirkulerer på internett. Mange av desse er fullstendig utan faktagrunnlag og blir rekna som konspirasjonsteoriar.

Men hypotesen om at det kan ha skjedd eit uhell ved eit kinesisk laboratorium, blir òg diskutert av enkelte forskarar.

– Etter mi meining er dette ikkje ein konspirasjonsteori. Eg meiner dette er eit legitimt spørsmål som må undersøkjast og svarast på, seier forskaren Xiao Qiang ved Berkeley-universitetet i USA til Washington Post.

Professor Richard Ebright ved Rutgers University meiner det er minst like sannsynleg at utbrotet byrja på eit laboratorium som ein annan stad i Kina.

Forska på flaggermusvirus

I løpet av den siste veka har Washington Post publisert fleire artiklar med opplysningar som i det minste underbygger moglegheita for at eit uhell kan ha skjedd ved eit laboratorium i Wuhan.

I den kinesiske storbyen finst to laboratorium som har drive forsking på koronavirus som finst hos flaggermus. Eitt av desse vart i 2015 Kinas første forskingsinstitutt med den høgaste internasjonale klareringa for forsking på farlege smittsame sjukdommar.

Likevel var amerikanske styresmakter visstnok bekymra for sikkerheita ved begge laboratoria allereie for fleire år sidan. Amerikanske diplomatar skal ha varsla om fare for sjukdomsutbrot fordi sikkerheita var for dårleg.

Ingen bevis

At koronaviruset som no spreier seg i verda, opphavleg stammar frå flaggermus, er det brei semje om blant medisinske ekspertar.

Dei fleste antek likevel at viruset vart overført til menneske ved eit tilfelle. Viruset kan først ha smitta ein anna dyreart og deretter vorte overført til menneske på ein marknad i Wuhan der det blir selt levande dyr.

Og heller ikkje amerikanske styresmakter meiner at det er bevist at overføringa til menneske skjedde på eit laboratorium.

Det amerikanske nyheitsbyrået AP beskriv spekulasjonane til Trump-regjeringa som ledd i ein propaganda-strid mellom USA og Kina. Styresmaktene i begge landa er tilsynelatande ivrige etter å rette peikefingeren mot motparten.

Den kinesiske talsmannen Zhao Lijian, som no prøver å dempe lab-spekulasjonane, hevda tidlegare i år at amerikanske soldatar kunne ha ført med seg koronaviruset til Kina – ein påstand som absolutt ikkje er stadfesta.

(©NPK)