Cohen vart i desember 2018 dømt til tre års fengsel for mellom anna svindel med valkampmiddel, for å ha loge til Kongressen og for å ha utbetalt såkalla hysjpengar.

Han byrja soninga i eit fengsel i New York i mai i fjor. Minst 14 innsette og sju tilsette i fengselet har no testa positivt for koronaviruset.

Fredag opplyste justisstyresmaktene at Cohen først skal setjast i 14 dagars karantene før han blir overflytta til sin eigen heim, der han skal sone resten av straffa.

