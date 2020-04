Cookøyane erklærer seg koronafri

utenriks

– Landet har ingen registrerte koronavirus-tilfelle frå tidlegare, og alle dei attverande testresultata som no er klare, er negative, sa statsminister Henry Puna då han erklærte landet koronafritt fredag kveld.

Cookøyane ligg rundt 3.200 kilometer nordaust for New Zealands hovudstad Wellington. Øynasjonen, som består av 15 øyar og har rundt 17.000 innbyggjarar, er sjølvstyrt, men knytt til New Zealand.

Rundt 15 land har enno ikkje meldt om tilfelle av koronavirus. Ti av dei er i Stillehavsregionen.

