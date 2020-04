Liten nedgang i nye koronadødsfall i New York

utenriks

Det opplyste guvernør Andrew Cuomo på den daglege pressekonferansen sin laurdag. Han sa vidare at det dagleg blir innlagt om lag 2.000 nye covid-19-sjuke pasientar på sjukehuset i delstaten.

Vidare opplyste han at akuttmottaka er litt mindre overfylte no enn tidlegare, og det er òg ein liten nedgang i talet på pasientar som blir intubert.

– Det er på grunn av det vil alle har gjort for å flate ut kurva. Men det er ikkje over enno, sa han.

New York er den hardast ramma delstaten i USA med om lag 235.000 registrerte smittetilfelle og over 17.000 koronadødsfall. Det er langt fleire enn den nest mest ramma delstaten, New Jersey, som har om lag 78.500 registrerte smittetilfelle og 3.800 dødsfall.

I heile USA er det påvist nærare 720.000 smittetilfelle og over 37.300 døde. USA er det landet som er verst ramma av pandemien, både i talet på smittetilfelle og i talet på dødsfall.

(©NPK)