utenriks

Det opplyser Africa Centers for Disease Control and Prevention, som varslar at over 1 million testsett skal sendast ut neste veke.

Verdshelseorganisasjonen opplyser at det har vore ein auke på 51 prosent i smittetilfelle og ein auke på 60 prosent i dødstalet. WHO åtvarar om at dei reelle tala truleg er høgare, fordi det er mangel på testutstyr.

(©NPK)