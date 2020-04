Vermont og Texas byrjar gjenopning måndag

utenriks

Trumps utsegner laurdag kjem i kjølvatnet av pressekonferansen fredag, då han ivra for ei gradvis gjenopning av USA så snart som mogleg.

Laurdag seier presidenten, ifølgje nyheitsbyrået Reuters, at Texas og Vermont vil byrje å fjerne restriksjonar allereie måndag, medan Montana vil følgje etter frå førstkommande fredag.

– Vi held fram med å sjå ei rekke positive teikn til at viruset har passert toppen, seier Trump.

Det er likevel fleire guvernørar i USA som åtvarar mot å lette på restriksjonane, og seier at dei vil vente til betre testmoglegheiter finst, slik at dei er sikrare på bildet som blir gitt av smitten. Det blir òg poengtert at sjølv om virusutviklinga kan vere på veg tilbake i nokre delstatar, kan ho framleis vere på eit tidleg stadium i andre, slik at ei gjenopning kan få fatale følgjar.

Også forretningsleiarar har sagt til presidenten at dei ønsker breiare testmoglegheiter på plass før dei opnar opp igjen.

Laurdag sa Trump «vår testing blir betre og betre» utan å kunne leggje fram konkrete bevis eller tal som understøttar påstanden.

I Texas-hovudstaden Austin demonstrerte Trump-tilhengarar laurdag for gjenopning og ropte mellom anna «USA! USA!» og «La oss jobbe!”.

