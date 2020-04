Framleis ikkje semje om ny regjering i Israel

utenriks

Møtet vart avslutta måndag. Men partane skal ha nye samtalar seinare i veka, ifølgje ei fråsegn frå Netanyahus parti Likud.

Eitt av dei vanskelege punkta i forhandlingane er samansetninga av ein komité som utnemner dommarar, ifølgje den israelske fjernsynsstasjonen Kanal 12.

Tidlegare har Gantz lova å ikkje gå i regjering med Netanyahu, som er tiltalt for korrupsjon. No meiner han likevel at landet treng ei samlingsregjering for å handtere koronakrisa.

Det har vist seg å vere svært vanskeleg å få på plass ei ny israelsk regjering med fleirtal i nasjonalforsamlinga Knesset. Tre val har vorte halde på under eitt år, utan at nokon av grupperingane i Knesset har oppnådd fleirtal.

