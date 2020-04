Minst 16 personar drepne i skytedrama i Nova Scotia

utenriks

Ein politibetjent er blant dei drepne, og ein annan vart såra.

Den første meldinga gjekk ut på at det var minst ti døde. Etter det har dødstalet vorte justert opp to gonger.

Til AP seier talsperson Daniel Brien for det canadiske ridande politiet (RCMP) at dei ikkje kan sjå bort frå at dødstalet vil halde fram med å stige i det som allereie er ein av dei verste skyteepisodane i Canadas historie.

Gjerningsmann død

Gjerningsmannen, som er identifisert som Gabriel Wortman (51), er òg død, opplyser politiet.

– Vi trur det er éin person som er ansvarleg for alle drapa, og at han åleine køyrde rundt i den nordlege delen av provinsen og utførte det som ser ut som fleire drap, opplyser politiinspektør Chris Leather i RCMP.

Politiet har så langt ikkje sagt noko om motivet for skytinga, men dei seier at dei trur dei første drapa var målretta, før gjerningsmannen byrja å skyte tilfeldige personar.

Til CBS seier politiet at dei ikkje trur det er snakk om terror.

Bedne om å låse dører

Hendinga starta i ein liten by kalla Portapique laurdag kveld, då politiet fekk melding om ein væpna mann. Dei gav innbyggarane beskjed om å låse heimane og søkje tilflukt i kjellarar. Det vart òg meldt om at fleire bygningar brann, men politiet har ikkje stadfesta opplysningane.

Styresmaktene har opplyst at mannen var kledd som ein politimann og at han hadde utstyrt bilen sin til å likne ein politibil då han køyrde rundt og skaut mot folk. Den mistenkte var ikkje tilsett i politiet.

Gjerningsmannen vart innhenta av politiet på ein bensinstasjon i Enfield utanfor Halifax i provinsen Nova Scotia søndag.

– Meiningslaust

– Dette er ei av dei mest meiningslause valdshendingane i provinsen vår si historie, seier delstatsminister Stephen McNeil i Nova Scotia.

Den døde politibetjenten er identifisert som Heidi Stevenson. Tobarnsmora hadde 23 års erfaring i politiet.