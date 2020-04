Nærmar seg semje om ny stor krisepakke i USA

utenriks

Det blir stadfesta av president Donald Trump som under pressebrifinga på søndag sa at krisepakken kan vere klar måndag. Finansministeren uttalte tidlegare på dagen at partane kunne komme til semje allereie søndag.

Krisepakken på opp mot 450 milliardar dollar, tilsvarande over 4.600 milliardar kroner, skal brukast til eit låneprogram for småbedrifter, til å finansiere sjukehus og til auka virustesting.

Finansminister Steven Mnuchin seier han håper krisepakken kan bli vedteken av Kongressen neste veke.

(©NPK)