Olje for under 15 dollar fatet i USA

utenriks

Prisen på olje av typen West Texas Intermediate (WTI) er dermed den lågaste på over 20 år.

Det låge prisnivået kjem i utgangspunktet av svekt etterspørsel som følgje av koronakrisa. Sidan salet går tråare, blir mykje olje i staden plassert i store lager rundt om i verda. Årsaka til priskollapsen måndag er at fleire oljelager i USA er i ferd med å fyllast opp.

– Bekymringa aukar for at lager i USA vil gå tom for kapasitet, heiter det i ein analyse frå den australske banken ANZ.

Sidan kapasitetsproblemet er størst ved dei amerikanske lagera, er ikkje prisen på nordsjøolje like sterkt ramma. Han hadde måndag falle rundt 3 prosent til 27 dollar fatet.

Prisforskjellen mellom nordsjøolje og amerikansk lettolje er dermed mykje større enn normalt.

Førre månad vart oljeprisfallet forsterka av at Saudi-Arabia og Russland ikkje vart samde om forlenging av ein avtale om produksjonskutt.

Opec-landa, Russland og andre oljeproduserande land vart til slutt samde om ein ny avtale for halvannan veke sidan. Men det er ikkje venta at han blir effektiv nok til å motverke effekten av koronakrisa.

– Det har ikkje teke marknaden lang tid å skjønne at Opec pluss-avtalen i den noverande forma ikkje vil vere nok til å skape balanse i oljemarknaden, seier Stephen Innes frå selskapet AxiCorp.

(©NPK)