Oljeprisen kollapsar i USA

Prisen på olje av typen West Texas Intermediate (WTI) er dermed den lågaste sidan 1998.

Det låge prisnivået kjem i utgangspunktet av svekt etterspørsel som følgje av koronakrisa. Sidan salet går tregare, blir mykje olje i staden plassert i store lager rundt om i verda. Årsaka til priskollapsen måndag er at fleire oljelager i USA er i ferd med å fyllast opp.

– Bekymringa aukar for at lager i USA vil gå tomme for kapasitet, heiter det i ein analyse frå den australske banken ANZ.

Nordsjøolje fell mindre

Sidan kapasitetsproblemet er størst ved dei amerikanske lagera, er ikkje prisen på nordsjøolje like sterkt råka.

Dette fører til at prisforskjellen mellom nordsjøolje og amerikansk lettolje har vorte mykje større enn normalt.

Men sjølv om nordsjøolja ikkje er like hardt ramma av lagringsproblemet, fall prisen òg på denne oljetypen. Nordsjøolje av Brent-kvalitet hadde sokke nesten 7 prosent til 26,4 dollar fatet måndag ettermiddag. Samtidig fall hovudindeksen ved Oslo Børs over 2 prosent.

Oljeavtale

Førre månad vart oljeprisfallet forsterka av at Saudi-Arabia og Russland ikkje vart samde om forlenging av ein avtale om produksjonskutt.

Opec-landa, Russland og andre oljeproduserande land vart til slutt samde om ein ny avtale for halvanna veke sidan. Men det blir ikkje venta at ho blir effektiv nok til å motverke effekten av koronakrisa.

– Det har ikkje teke marknaden lang tid å skjønne at Opec pluss-avtalen i den noverande forma ikkje vil vere nok til å skape balanse i oljemarknaden, seier Stephen Innes frå selskapet AxiCorp.

