Italia registrerte det første tilfellet av koronasmitte i landet i februar.

Over 180.000 menneske har fått påvist smitte og over 24.000 er døde.

Måndag opplyste styresmaktene at 108.237 personar no anten blir behandla for viruset eller er sjuke heime etter å ha fått påvist smitte.

Det er 20 færre enn det som vart rapportert søndag.

