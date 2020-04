185 nye koronadødsfall i Sverige

utenriks

15.322 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er 545 fleire enn for eit døgn sidan.

Sverige har no 17,5 koronadødsfall per 100.000 innbyggarar, medan Noreg har 3,4 og Finland har 1,8.

Måndag vart det meldt om 40 nye koronadødsfall i Sverige, men den kraftige auken tysdag har eo forklaring, ifølgje fungerande statsepidemiolog Anders Wallensten.

– Det har vore helg, og no kjem eit større tal tilfelle inn same dag, men eigentleg er dei spreidde over mange dagar bakover, sa han då han la fram dei siste tala tysdag.

– Om ein ser på det rullerande gjennomsnittet for sju dagar, så ser ein at korga over smitta byrjar å flate ut. Ein kan sjå at ho no ligg ganske flatt, sa Wallensten.

