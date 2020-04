utenriks

Presidentparet bad sjølv om å bli testa, og resultatet var altså negativt.

Søndag skreiv New York Times at minst 40 tilsette ved presidentpalasset er smitta. Talspersonen til presidenten seier at alle som har symptom, er testa, men opplyser ikkje om smittetal.

Totalt er det stadfesta over 1.000 smittetilfelle og 36 dødsfall i ladet så langt. Berre rundt 7.000 er testa, og smittetalet er venta å stige raskt dei næraste vekene.

(©NPK)