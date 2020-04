Boeing startar opp produksjonen igjen

utenriks

Meldinga om gjenopninga denne veka kjem på eit tidspunkt der det ser mørkt ut for den amerikanske økonomien med både børsfall og oljeprisfall.

Trump har fleire gonger gjenteke bodskapen sin om å gjenopne økonomien, sjølv om fleire meiner for få blir testa for covid-19 og at det dermed er for tidleg.

Presidenten har eggja opp dei som protesterer mot nedstenginga og uttalt seg kritisk om demokratstyrte statar der guvernørane har teke til orde for meir omfattande testing før økonomien blir gjenopna.

