Kroatia vurderer «turistkorridorar»

Det var tsjekkiske reiseoperatørar som først tok til orde for ei spesialordning for besøkande til Kroatia. Tanken er at personar som kan dokumentere at dei ikkje er smitta, kan reise dit i sommar. No blir planane diskuterte på øvste politiske hald, etter at statsminister Andrej Plenkovic i Kroatia og Andrej Babis i Tsjekkia gav turistministrane sine tommelen opp.

– Vi har allereie snakka med tsjekkarane om at både dei og vi skal komme med eit forslag til løysing, seier den kroatiske turistministeren Gari Cappelli i eit radiointervju. Han understrekar at landet er avhengig av utanlandske turistar.

I fjor kom rundt 20 millionar turistar til Kroatia, 700.000 av dei var tsjekkarar. Næringa står for rundt 20 prosent av bruttonasjonalprodukt. Dersom landa finn ei løysing for turistsesongen i år, kan ho òg bli utvida til å gjelde austerrikarar og ungararar som vil feriere ved havet.

Kroatiske helsestyresmakter har uttrykt bekymring og seier det ikkje er aktuelt å tillate reisande frå land med fleire koronasmitta enn Kroatia.

