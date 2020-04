Overraskande optimisme blant tyske investorar

utenriks

– Ekspertane i finansmarknaden byrjar å sjå lyset i enden av den svært lange tunnelen, seier leiar Achim Wambach ved ZEW-instituttet, som står bak indikatoren.

I april landa indeksen på 28,2, medan analytikarane forventa at han skulle ende på -41,3. Ein verdi over 0 indikerer at det er fleire optimistar enn pessimistar blant investorane, sjølv om koronakrisa truleg vil svekkje tysk økonomi kraftig.

Indeksen viser delen optimistiske investorar minus delen pessimistar og kan i teorien variere mellom -100 og 100. For ein månad sidan var han på det lågaste nivået sidan 2011: -49,5.

