Saudi-Arabia klar til å gripe inn i oljemarknaden

utenriks

– Vi held fram med å overvake situasjonen i oljemarknaden nøye og er innstilt på å ta nye grep i samarbeid med Opec+ og andre oljeprodusentar, heiter det i ei fråsegn frå den saudiarabiske regjeringa.

Opec+ viser til dei tretten medlemmene i Opec (Organisasjonen av oljeeksporterande land) og ti andre oljeproduserande land, inkludert Russland.

Måndag og tysdag fall prisen på amerikansk lettolje til under 0 dollar. Dei som sit på olje, betaler for å bli kvitt han. Dette skjer fordi etterspørselen har stupt i samband med koronakrisa. Samtidig er produksjonen redusert, men ikkje like mykje, og oljelagera byrjar å fylle seg opp.

