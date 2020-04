utenriks

I veka frå 6. til 10. april i år vart det registrert 18.500 dødsfall i Storbritannia, noko som er 8.000 dødsfall meir enn det som er normalt, melder BBC.

Koronaviruset er éi årsak til auken, men dødsfall som følgje av andre årsaker har òg auka.

Det kan gi grunn til å anta at stenginga av samfunnet har ein direkte innverknad på folks helse, skriv BBC. Ekspertar anslår likevel at landet kan vere over den verste perioden.

