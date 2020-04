Uvisse om tilstanden til Kim Jong-un

utenriks

USA følgjer etterretningsopplysningar om at den nordkoreanske leiaren Kim Jong-un er i alvorleg fare etter ein operasjon, melder nyheitskanalen CNN natt til tysdag, og siterer ei anonym amerikansk kjelde som skal ha kjennskap til saka. Samtidig skriv Bloombergs journalist i Det kvite hus, Jennifer Jacobs, på Twitter at Trump-administrasjonen har fått opplysningar om at Kim hadde ein hjarteoperasjon førre veke, og at om han er i live, er helsa hans dårleg.

Ifølgje Jacobs jobbar Trump-administrasjonen med å kartleggje kven som eventuelt vil overta etter Kim.

Ingen teikn på noko uvanleg

Samtidig har Sør-Korea, som har igangsett undersøkingar for å sjå om det er hald i opplysningane, offisielt gått ut og avvist at det er noko gale.

Den sørkoreanske regjeringa seier ingen unormal aktivitet er lagt merke til i Nord-Korea som kan tyde på at det er hald i dei ubekrefta meldingane om at Kim Jong-un er i dårleg forfatning etter ein hjarteoperasjon.

Det blir òg understreka i det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap at Kim har nyleg vorte sett, noko som strir mot det fleire aviser melder om at han sist vart sett for over ti dagar sidan.

Påstått operasjon

Ifølgje den Seoul-baserte nyheitssida Daily NK, driven av avhopparar frå nord, blir Kim behandla for hjarte- og karsjukdommar, etter å ha hatt sviktande helse sidan august grunna røyking, overvekt og overarbeidd.

Dei skriv at Kim vart innlagt på sjukehus 11. april og operert dagen etter.

I motsetning til CNN melder Daily NK at Kim er i betring, og at han oppheld seg i ein villa i ferieområdet ved det heilage fjellet Kumgang.

Mange rykte

Opplysninga kom samtidig som det blir spekulert i kvifor Kim Jong-un ikkje deltok under hyllesta av Nord-Koreas grunnleggar, den avdøde bestefaren hans, 15. april. Den påståtte operasjonen 12. april kan vere årsaka.

– Det har vore ei rekke rykte om Kims helse. Om Kim er innlagt vil det forklare kvifor han ikkje var til stades under feiringa 15. april, seier Bruce Klingner, ekspert på koreanske forhold ved Heritage Foundation i Washington, til CNN.

– Men gjennom åra har det vore mange falske rykte om helsa til både Kim og faren, så vi må nok berre vente og sjå, seier han.

Viktig stilling til søstera

Søstera til Kim Jong-un, Kim Yo-jong, har lenge vore ein av dei viktigaste rådgivarane til storebroren.

For ei dryg veke sidan, 11. april, vart ho utpeika som medlem av Politbyrået i samband med ein utskifting, ifølgje eit nordkoreansk nyheitsbyrå.

Analytikarar sa då at Kim Yo-jong truleg vart fjerna frå byrået etter at det andre toppmøtet mellom han og USAs president Donald Trump braut saman.

Kim Yo-jong fungerte som utsendinga til broren under vinterleikane i Sør-Korea i 2018. I denne perioden skjedde det ei oppmjuking i forholdet mellom dei to nabolanda.

