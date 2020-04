172 nye koronadødsfall i Sverige

utenriks

16.004 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er 682 fleire enn for eitt døgn sidan.

Døgnet før auka talet på koronadødsfall med 185 og talet på smitta med 545.

Over halvparten av koronadødsfalla i Sverige, 1.070, har funne stad i Stockholm-området der det bur rundt 2,3 millionar menneske.

Sverige har no 19,2 koronadødsfall per 100.000 innbyggarar, medan Danmark har 6,4, Noreg har 3,4 og Finland har 2,5.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell meiner dei siste smittetala er gode nyheiter.

– Kurva ligg svært flatt no og har eigentleg gjort det sidan byrjinga av april. Det er veldig gode nyheiter, sjølv om situasjonen i Stockholm er pressa, seier han.

– Talet på døde per dag er framleis forhåpentlegvis ei form for etterslep frå påskehelga, ganske mange av dei vart innlagt for mange dagar sidan, seier Tegnell.

(©NPK)