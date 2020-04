22 drepne i masseskytinga i Nova Scotia

utenriks

Gjerningsmannen Gabriel Wortman skaut og drap menneske på 16 ulike stader i løpet av tolv timar frå laurdag kveld til søndag. Han sette òg fyr på fleire hus.

Canadisk politi opplyser no at det er funne 22 drepne, men at det framleis blir leita i brannruinar etter fleire moglege offer.

Blant offera var det både menn og kvinner, ein 17-åring og ein politi.

Wortman vart til slutt innhenta og skoten av politiet og døydde 14 timar seinare av skadane.

Motiva til den 51 år gamle tannlegen er ikkje kjende, men politiet har opplyst at dei ikkje trur det dreier seg om ei terrorhandling.

– Nokre av offera var kjende av Wortman og mål for skytinga, men andre var ikkje kjende for han, heiter det i ei kunngjering frå politiet.

(©NPK)