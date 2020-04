HRW krev strakstiltak for asylsøkarar i greske leirar

utenriks

Leirane som er etablerte på dei greske øyane Chios, Kos, Leros, Lesvos og Samos, husar i dag over seks gonger så mange menneske som det dei vart bygde for.

– Bilde frå dei usle forholda i leirane viser tydeleg at det ikkje eingong er sett i verk eit minimum av tiltak for å verne mot covid-19 der, seier Belkis Wille i Human Rights Watch.

– Sjølv handvask og sosial distanse er umogleg under slike forhold, seier ho og krev at greske styresmakter straks set i verk tiltak for å hindre koronaspreiing i dei overfylte leirane.

Ekstrem trengsel

Human Rights Watch har intervjua asylsøkarar frå Afghanistan, Palestina, Somalia og Syria, og dessutan hjelpearbeidarar i fleire av dei greske leirane. Dei har òg analysert oversiktsbilde og videoar som viser kva forhold som rår i leirane, blant dei Moria-leiren på Lesvos.

Alle dei har snakka med, har fortalt om ekstrem trengsel og mangel på reint vatn og sanitæranlegg. Dei har òg fortalt om endelause køar for å få mat, for å bruke vask og toalett og for å gå til lege.

– Eg står i kø rundt tre timar kvar dag for å få mat, fortel ein 63 år gammal syrisk asylsøkar, som seier at det er umogleg å halde nødvendig avstand til andre menneske under slike forhold.

– Det er høgst usannsynleg at viruset ikkje vil spreie seg i Moria-leiren. Om vi ønsker å minimalisere talet på offer, må talet på menneske i leiren reduserast før viruset kjem, seier ein hjelpearbeidar.

Risikogrupper

Greske styresmakter må straks identifisere dei som tilhøyrer risikogrupper, blant dei eldre og kronisk sjuke, funksjonshemma, einslege mindreårige, gravide kvinner og kvinner som nyleg har fødd barn, meiner Human Rights Watch.

– Dei og familiane deira må flyttast til alternativ innkvartering som hotell, leilegheiter og andre bustader, der dei får tilgang til mat, vatn, sanitærutstyr, helsestell og andre livsnødvendige ting. Desse bueiningane må vere store nok til at det er mogleg å halde avstand til andre, krev menneskerettsorganisasjonen.

EU har lova Hellas ein økonomisk krisepakke på 4 milliardar kroner som følgje av koronapandemien, og delar av dette er øyremerkt alternative bustader for sårbare menneske som i dag sit i leirane.

Greske styresmakter har utarbeidd ein plan, men han inneber berre at 2.380 asylsøkarar skal hentast ut og få nye bustader.

Ikkje nok

– Dette er ikkje nok til å betre forholda i dei overfylte leirane, og planen inneber heller ikkje utbetring av vassforsyning eller sanitæranlegg for dei attverande, konstaterer Human Rights Watch, som ber EU stille strengare krav til greske styresmakter.

EU-landa må òg få på plass eit system for å ta imot asylsøkarane som dag sit i greske leirar, behandle asylsøknadene deira og sørge for familiegjenforeining for å lette pressa på Hellas, meiner menneskerettsorganisasjonen.

– Koronapandemien avdekker at mangelen på EU-solidaritet ikkje berre gjer situasjonen i dei greske leirane verre, men at det òg set tusenvis av liv i fare, seier Belkis Wille.

