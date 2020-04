Kraftig prisfall på nordsjøolje

utenriks

Prisen på nordsjøolje av Brent-kvalitet auka knapt 1 prosent like etter børsopning i Asia natt til onsdag norsk tid og kosta då 19,52 dollar fatet. Sidan fall prisen kraftig.

Ved 7-tida kosta eit fat nordsjøolje 16,20 dollar. Nedgangen gjennom dagen i Asia var på rundt 17 prosent. På det lågaste var prisen nede på 15,98 dollar fatet, det lågaste nivået sidan 1999, skriv Financial Times.

Det er andre dag på rad at nordsjøolja kosta under 20 dollar fatet.

Berre denne veka er prisfallet på 40 prosent for nordsjøolje. For dei tre siste månadene sett under eitt, er nedgangen på 70 prosent.

Verre for amerikansk olje

Prisen på amerikansk lettolje gjekk i Asia-handelen under 10 dollar fatet, men steig noko i morgontimane.

Situasjonen var langt meir dramatisk måndag. Då kollapsa prisen på amerikansk råolje for levering i mai. Prisen var på det lågaste minuset 40 dollar per fat. I USA er fleire store oljelager i ferd med å fyllast opp, noko som var årsaka til priskollapsen. I prinsippet var oljehandlarar villige til å betale kjøparar for å overta olje av denne typen for levering.

Nordsjøolje er ikkje like utsett for lagringsproblemet. Men viss overproduksjonen held fram, kan det til slutt bli mangel på lagerkapasitet òg på verdsbasis, forklarte analytikar Ed Morse i Citigroup tysdag.

Stor produksjon og låg etterspørsel som følgje ekstreme tiltak mot koronapandemien i ei lang rekke land, er hovudårsaka til dei låge oljeprisane.

– Kraftig ubalanse

Rørslene i oljemarknaden viser at dei negative prisane for amerikansk lettolje var meir enn ein teknisk glipp, skriv Dagens Næringsliv, som siterer Nordea Markets-analytikar Joachim Bernhardsens morgonrapport onsdag.

Han viser til at Opec+, som består av dei tretten medlemslanda i oljekartellet Opec, med Saudi-Arabia i spissen, og dessutan ti andre oljeproduserande land, mellom dei Russland, tidlegare i månaden til slutt klarte å einast om felles produksjonskutt.

– Marknaden er i kraftig ubalanse. Opec+ har kutta produksjonen med nær 10 millionar fat om dagen, men dette trer først i kraft 1. mai. Inntil då kan overproduksjonen vere så mykje som 30 millionar fat per dag, skriv han.

Dermed blir oljelagera fylte raskt opp, ikkje berre i USA, men truleg òg i resten av verda.

– Viss dette held fram, vil det rett og slett ikkje vere nokon stader å gjere av olja om ikkje så lenge. Kjem vi dit, er prisane framleis for høge, seier han.

USA vil fylle opp

USAs president Donald Trump sa på eit pressemøte måndag at han vil fylle opp USAs strategiske oljelager ved å dra nytte av dei rekordlåge oljeprisane, melder DPA.

17. april bestod USAs strategiske reservelager av 635 millionar fat olje. Lagera er godkjende for oppbevaring av 713,5 millionar fat, ifølgje AFP.

John Browne, som var administrerande direktør i BP (tidlegare British Petroleum) frå 1995 til 2007, seier til BBC at situasjonen no liknar mykje på det som skjedde på midten av 1980-talet då overproduksjon gjorde at oljeprisen var låg i 17 år.

Prisfallet er dårleg nytt for norsk økonomi. På Oslo Børs heldt nedgangen fram tysdag då hovudindeksen fall rundt 1 prosent. Dagen før var nedgangen på 1,9 prosent.

(©NPK)