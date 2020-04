Legar i USA melder om mange blodproppar hos koronapasientar

utenriks

Washington Post har intervjua ein intensivlege, Craig Coopersmith, som seier at han har snakka med ei rekke legar som melder om unormale blodproblem hos pasientane. Han meiner at så mange som 20 til 40 prosent av dei som får intensivbehandling for covid-19, ser ut til å bli ramma av små blodproppar i ulike delar av kroppen.

– Problemet vi har er at sjølv om vi forstår at det er ein blodpropp, så har vi enno ikkje forstått kvifor det er ein blodpropp, seier legen Lewis Kaplan ved University of Pennsylvania og leiar av American Society of Critical Care Medicine.

Ifølgje avisa har amerikanske legar etter kvart vorte stadig meir overtydd om at covid-19 òg kan ramme nyrer, hjarte, tarmar, lever og hjerne. Det er ikkje berre ein alvorleg lungesjukdom.

Det finst òg andre virus som påverkar blodet til pasientar, som ebola, men då fører sjukdommen til at pasientane blør. Dette viruset ser ut til å gjere det motsette, det får blodet til å koagulere.

Washington Post skriv at enkelte legar er så bekymra at dei har vurdert å gi blodfortynnande medisinar til alle pasientar med covid-19, også dei som ikkje er innlagde på sjukehus, for å førebyggje blodpropp.

