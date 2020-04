Missouri saksøkjer Kina for koronaepidemien

utenriks

I søksmålet som tysdag vart levert inn til ein føderal domstol av statsadvokat Eric Schmitt, heiter det at den kinesiske styresmakta er «ansvarleg for den enorme døden, lidinga og dei økonomiske tapa dei har påført verda».

Den republikanske advokaten meiner Kina laug om farane ved viruset og ikkje gjorde nok for å hindre spreiinga.

– Den kinesiske regjeringa laug for verda om kor farleg og smittsamt covid-19 var, underla varslarane teieplikt og gjorde lite for å stoppe spreiinga av sjukdommen. Dei må stillast til ansvar for handlingane sine, heiter det i søksmålet.

Det er uklart om søksmålet vil ha mykje, om noko å seie, då amerikansk lov generelt forbyr, med nokre unntak, søksmål mot andre land.

(©NPK)