New York-guvernøren ber om meir statleg hjelp

I eit møte ansikt til ansikt med presidenten sa Cuomo at delstaten hans, som er hardast ramma i USA, ønsker å doble den daglege testraten raskt, og bad om at regjeringa tek kontroll over forsyningskjeda for medisinsk utstyr som trengst for å utføre testane.

Målet er å skåne delstatane frå å by mot kvarandre på den opne marknaden for å skaffe seg utstyret, slik dei allereie har gjort, eller gå til utlandet for å kjøpe det.

Vil doble talet på testar

Etter møtet mellom guvernøren og presidenten, som er det første sidan krisa starta i USA, erkjende Cuomo at sjølve testinga er ansvaret til den enkelte delstaten, men at dei treng hjelp.

Vidare fortalde guvernøren at han i møtet med Trump sa at New York ønsker å doble talet på testar til rundt 40.000 i døgnet.

– Det er eit veldig aggressivt mål, og vi sa at vi vil samarbeide for å nå målet, så det var ein veldig god samtale, seier Cuomo.

Stadfestar samarbeid

President Donald Trump stadfestar at han og guvernøren vart samde om eit samarbeid for å doble talet på testar i New York.

– Vi vil jobbe saman for å hjelpe dei å sikre fleire testar, og vi håper dette kan vere ein modell som også vil fungere i andre delstatar, seier Trump.

USA ligg på verdstoppen med nesten 820.000 stadfesta tilfelle og over 45.000 døde, ifølgje Worldometer.

I episenteret New York er over 256.000 personar smitta, medan nesten 20.000 personar har mista livet.

