utenriks

Yandex starta først med å tilby koronatesting heime hos folk over 65 år. Men frå denne veka blir tilbodet utvida til alle som søker på nett. Ein lege kjem deretter heim til folk, iført verneutstyr, og tek prøvar.

Yandex understrekar at testen er viktig for å kunne identifisere folk som ber viruset utan å ha symptom, og for folk som må bruke offentlege transportmiddel.

Selskapet får no tusenvis av førespurnader dagleg, fortel PR-sjef Sana Paritova.

