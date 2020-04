Sosiolog: Koronapandemien har øydelagt retten menneske har til å døy på ein verdig måte

utenriks

Det seier den anerkjende fransk-israelske sosiologen Eva Illouz i eit intervju med nyheitsbyrået AFP.

I intervjuet tek ho opp potensielle langsiktige konsekvensar av pandemien for samfunnet, men uttrykker umiddelbar bekymring for dei virussmitta som døyr.

Ho understrekar viktigheita av meiningsfylt menneskeleg kontakt i dei siste dagane til dødssjuke.

– Tenk på ein pasient i ei sjukehusseng: Kva ser dei? Dei har ingen kontakt med familie, dei er ikkje saman med menneske som elskar dei, seier ho frå heimen sin i Israel.

Mister nærleik og meining

Til og med nærleiken og den potensielle trøysta frå ein lege eller ein sjukepleiar er forstyrra av medisinsk verneutstyr og andre smittetiltak som sosial distansering.

– Det er som om pasienten blir behandla av astronautar og mistar all menneskeleg kontakt i dagane dei ser døden nærme seg, seier Illouz.

Illouz er ein anerkjend intellektuell og akademikar. Ho skreiv mellom anna boka «The End of Love», som kom ut i fjor, om måten kapitalismen påverkar personlege relasjonar mellom menneske.

Skryter av kvinnelege leiarar – og Noreg

Frie samfunn gjekk på kort tid frå å verdsetje individuelle eigenskapar og initiativ til ein tilstand der staten koordinerer handlingane til alle individ, seier Illouz. Ho meiner at det er eitt av dei mest dramatiske utviklingstrekka som følgje av pandemien.

Men ho trekkjer òg fram regjeringar med kvinnelege leiarar, som ho meiner har svart med målretta medisinsk bruk utan autoritære tendensar. Illouz peikar spesifikt på Noreg og fire andre land: Danmark, Tyskland, Island og New Zealand.

Israel er blant landa som er kritiserte for å gå for langt med tiltaka sine, saman med Kina. Statsminister Benjamin Netanyahu vart skulda for å krenkje individuelle rettar etter å ha bede etterretningstenester i landet om å overvake innbyggarane sine via sporing av telefonar.

Openheit og ansvar

Fleire land har den siste tida starta på vegen mot ei forsiktig gjenopning av samfunnet. Illouz meiner det må bli ein ny ansvarsetikk i verda etter smitteutbrotet.

– Vi må øve på gjennomsiktigheit og openheit. Alle må sjå seg sjølv som ein fare for andre. Det er det motsette av den tradisjonelle etikken, seier Illouz.

Viruset rammar ikkje like hardt i alle samfunnslag: Faren er større for fattige og ressurssvake når samfunnet no går ut av nedstengningsdvalen, ifølgje sosiologen. Øvre middelklasse kan halde fram med å dra nytte av å jobbe frå heimekontor eller med andre tiltak for sosial distansering, medan folk i lågare samfunnslag i større grad må fysisk på jobb for å sikre seg inntekt.

– Dei må velje mellom helsa og økonomisk overleving, seier Illouz.

(©NPK)