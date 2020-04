utenriks

I kunngjeringa til regjeringa tysdag heitte det først at barn under 14 år vil få lov til å ta følgje med ein vaksen som skal ut på eit nødvendig ærend.

Dette førte til kritikk, og same kveld opplyste helseminister Salvador Illa at alle barn under 14 år frå søndag òg vil få forlate heimen for å gå på ein spasertur.

Å ta seg ein tur utan eit nødvendig ærend, det vil seie jobb, bankbesøk, hundelufting eller handel av daglegvarer og medisinar, har ikkje vore tillate i Spania sidan 14. mars.

