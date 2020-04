utenriks

Rapporten vart presentert under ein pressekonferanse tysdag. Ein av konklusjonane var at det kan vere rundt tusen gonger fleire smitta i Stockholm enn dei som har fått smitten stadfesta.

Etter at feilen vart oppdaga, vedtok Folkhälsomyndigheten å trekkje rapporten tilbake. Det blir no jobba med ein ny versjon av rapporten, opplyser Folkhälsomyndighetens analysesjef Lisa Brouwers i ein e-post til avisa Dagens ETC.

