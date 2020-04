Thunberg: – Vi må kunne takle to kriser samtidig

utenriks

Under ein debatt på Nobelmuseet i Stockholm onsdag sa Thunberg at sjølv om koronapandemien har ført til at dei store klimaprotestane er borte, betyr det ikkje at problemet er borte.

– Dette er den typen reaksjon vi ser fordi vi er i ei global krise, og det betyr at vi må setje andre ting til side og for augneblinken fokusere på dette, sa Thunberg.

– Klimakrisa fortset og går ikkje saktare sjølv ikkje i tider som dette. Vi må kunne handtere to kriser samtidig, understreka ho.

17-åringen byrja å skolestreike for klimaet i august 2018. Etter kvart har initiativet vakse til ei verdsomspennande rørsle som har samla mange tusen ungdommar til skulestreikar kvar fredag.

– Viss eit enkelt virus kan øydeleggje økonomiar på nokre veker, så viser det at vi ikkje tenkjer langsiktig, vi er ikkje motstandsdyktige, sa Thunberg under debatten.

Til stades var òg Johan Rockström, som leiar Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland.

Han fastslo at mange menneske og regjeringar har greidd å redusere smittefaren under pandemien, og han understreka at den same haldninga trengst når det gjeld klimaendringane.

– Eg håper vi vil komme ut av pandemikrisa med ein langt meir audmjuk erkjenning av at vitskaplege klimabevis viser at det ikkje er verd å ta sjansar, og at vi derfor kan handle meir kollektivt og i riktig retning, sa han.

(©NPK)