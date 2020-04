EU-leiarar i toppmøte om koronakrisa

utenriks

Det fjerde videotoppmøtet sidan pandemien for alvor ramma Europa, kom i gang nokre minutt på overtid. Litt etter klokka 15. To vegkart står øvst på dagsordenen, eitt for vegen ut av dei ulike restriksjonane for å hindre smittespreiing og eitt for den økonomiske vegen ut av krisa.

Det er venta at leiarane vil gi tilslutninga si til tiltakspakken i eurogruppa verd opptil 540 milliardar euro, tilsvarande rundt 6.265 milliardar kroner med dagens kurs. Pakken skal sikre arbeidstakarar og bedrifter og støtte helsevesenet.

Usamde om finansiering

Eit mykje vanskelegare spørsmål er å bli samde om kva som blir kravd på lengre sikt for å få økonomien på fote igjen, og korleis dette skal finansierast. Land som Italia og Spania har foreslått felles lån i form av såkalla «koronaobligasjonar», men land i nord, som Tyskland og Nederland, har sett foten ned. Spania har òg komme med eit kreativt forslag om å ta opp gjeld utan forfallsdato, slik at det berre er rentene som skal betalast.

Tysklands statsminister Angela Merkel sa nokre timar før møtet at landet hennar er villig til å bidra til eit «betydeleg større» EU-budsjett. Løysinga kan bli eit nytt atterreisingsfond i kombinasjon med EUs neste langtidsbudsjett. Det skal springe frå 2021 til 2027 og må òg på plass gjennom året.

Kompromiss

Det er mykje som tyder på at EU-president Charles Michel vil prøve å unngå at møtet endar i ein fastlåst diskusjon om detaljar. I staden ser han ut til å sikte mot eit kompromiss alle kan vere med på, slik at EU-kommisjonen, embetsverk og diplomatar kan jobbe vidare med å finne dei konkrete løysingane.

Det var på førehand ikkje klart kor lenge videomøtet på torsdag kjem til å vare.

